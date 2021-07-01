Türkiye yine yok

​Avrupa Birliği ‘güvenli seyahat listesi’ni genişletti; ancak Türkiye yine bu listede yer alamadı.

Hali hazırda Arnavutluk, Avustralya, İsrail, Japonya, Lübnan, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Ruanda, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Tayland, ABD, Çin, Hong Kong ve Tayvan’ın bulunduğu listeye eklenen 11 yeni ülke şunlar: Kanada, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Ürdün, Kosova, Moldova, Karadağ, Katar ve Suudi Arabistan. Bununla birlikte AB sınırları içinde kısıtlamasız seyahatin yeniden başlamasını mümkün kılacak olan ‘Dijital Aşı Sertifikası’ gece yarısı yürürlüğe girdi. Euronews’deki habere göre Dijital ya da kâğıda basılı bir QR kodundan oluşan sertifikayı almak için AB ya da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınmış koronavirüs aşılarının her iki dozunu da en az 14 gün önce yaptırmış olmak. Seyahatten kısa süre önce yapılan koronavirüs testinin sonucunun negatif çıkması ve son 6 ay içerisinde Covid geçirmiş ve antikor geliştirmiş olmak gerekli. AB tarafından tanınan koronavirüs aşıları ise şunlar: Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca, Moderna ve Johnson & Johnson.

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