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13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Türkiye, Yunanistan'a yardım teklif etti

13 Ağustos 2024, Salı
Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu. Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti.

 

Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etti.

Varnava'da başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılmıştı. Yangın sebebiyle bölgede bulunan iki hastane tahliye edilmiş, bir itfaiyeci yangına müdahale sırasında yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yunanistanlı yetkililer gece boyunca süren müdahalelere rağmen yangının hızla yayıldığını ve Penteli Dağı'na ulaştığı ifade etmişti.

Dün öğleden sonra çıkan yangına bugün 500'den fazla itfaiyeci, 152 itfaiye aracı, çok sayıda gönüllü, 17 yangın söndürme uçağı ve 15 helikopterin müdahale ettiği açıklanmış, çok sayıda evin zarar gördüğü yangında polis, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye etmişti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

***

Türkiye çalışmalara başladı

 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

 

Süreç

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti.

Yunan tarafı ise teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

AA

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