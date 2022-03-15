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15 MART 2022 SALI - YIL: 53

Türkmenistan'da yeni devlet başkanı mevcut başkanın oğlu Serdar Berdimuhamedov oldu

15 Mart 2022, Salı 13:21
Türkmenistan’da yapılan devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 72,97’sini alan Serdar Berdimuhamedov kazandı.

Merkez seçim komisyonu 12 Mart’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin kesin sonucunu açıkladı.

Açıklamaya göre, seçimler demokratik kurallara, ulusal yasalara ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak yapıldı.

Katılımın yüzde 97,12 olduğu seçimde 9 aday yarıştı.

Adaylardan Serdar Berdimuhamedov, oyların yüzde 72,97’sini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Diğer adaylardan Hıdır Nunnayev yüzde 11,09, Agacan Bekmuradov yüzde 7,22, Berdimammet Gurbanov ise yüzde 2,22 oy aldı.

Devlet Başkanlığı devir teslim töreni 19 Mart’ta Aşkabat’taki Oğuzhan Sarayı'nda yapılacak.

Mevcut Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, görevi oğlu Serdar Berdimuhamedov’a devredecek.

Serdar Berdimuhamedov, devletin farklı kademelerinden çalıştı

Serdar Berdimuhamedov, 22 Eylül 1981’de Aşkabat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini bu şehirde tamamlayan Berdimuhamedov, Türkmen Ziraat Üniversitesi mühendis-teknoloji bölümünden mezun oldu.

Mezun olduktan hemen sonra Devlet Gıda Sanayisi Birliği Dış Ekonomik İlişkiler Departmanının farklı bölümlerinde başuzman olarak görev yaptı.

2008-2011'de Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümünde eğitim alan Berdimuhamedov, bu dönemde Türkmenistan’ın Moskova Büyükelçiliğinde danışman olarak görev yaptı.

Berdimuhamedov, 2011-2013 yıllarında Cenevre'de Avrupa güvenliği konusunda eğitim aldı ve aynı dönemde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Türkmenistan Daimi Temsilciliğinde danışman olarak çalıştı.

Dışişleri Bakanlığında Avrupa Ülkeleri Departmanı Bölüm Başkanı olan Berdimuhamedov, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Haber Departmanı Başkanı ve Türkmenistan Parlamentosu Yasama Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.

Berdimuhamedov, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevinden sonra 2020'de Ahal vilayeti Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Rusça ve İngilizce bilen Berdimuhamedov, son olarak Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

AA

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