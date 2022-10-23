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23 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

'Türkmenlere bakanlık verilmemesini şaşkınlıkla izliyoruz'

23 Ekim 2022, Pazar 18:29
Irak'ta Türkmenler yeni kurulacak hükümette kendilerine bakanlık verilmediğini belirterek, bu kararın gözden geçirilmesini istedi.

Başkent Bağdat'taki Irak Türkmen Cephesi (ITC) binasında bir araya gelen Türkmen liderler, bir basın toplantısı düzenledi.

ITC Başkanı Hasan Turan, "Terörle mücadelede yer alan ve Irak'ın birliği için mücadele eden Türkmenlere yeni kabinede bakanlık verilmemesini şaşkınlıkla izliyoruz." dedi.

Irak'ta hükümet kurma müzakerelerini yürüten siyasi taraflara çağrıda bulunan Turan, Türkmenlerin yeni kabinede göz ardı edildiği bu kararın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Turan, Birleşmiş Milletler Irak Misyon Temsilciliğini de göreve çağırarak, Türkmenlerin yeni hükümette temsil edilmesi için siyasi taraflara baskı yapması gerektiğini ifade etti.

ITC Kerkük Milletvekili Erşat Salihi de hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Şiya es-Sudani'ye Türkmenlerin Irak hükümeti ve devletinde temsil edilmesi çağrısında bulundu.

Irak Meclisinde 13 Ekim'de düzenlenen oturumda Cumhurbaşkanı seçilen Kürt siyasetçi Abdullatif Reşid, hükümeti kurma görevini Şiilerin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani'ye vermişti. Anayasa'ya göre Sudani'nin en geç bir ay içinde kabinesini oluşturup Meclisin onayına sunması gerekiyor.

AA

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