Tutuklama talebi acil karara bağlansın

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Gallant hakkında “yakalama kararı” çıkartılması talebini değerlendiren UCM’nin ilgili ön inceleme dairesine 64 kişi, ülke ve kurum tarafından yapılan yazılı beyanlara topluca cevap verdi.

Han, UCM’nin Filistin topraklarında suç işleyen İsrailli yetkililer hakkında yargı yetkisine sahip olduğunu belirterek, Mahkemeden Netanyahu ve Gallant hakkındaki yakalama talebini “ivedilikle” karara bağlamasını talep etti. UCM’den, İsrailli yetkililer hakkında yargılama yetkisi olduğuna hükmetmesini isteyen Han, “Oslo Anlaşmaları, Filistin topraklarında işledikleri suçlar nedeniyle İsrail vatandaşları üzerinde Mahkeme’nin yargı yetkisini kullanmasını engellemez.” ifadesini kullandı. İsrail’in ve İsrail’i destekleyen ülkelerin ileri sürdüğü gibi Oslo anlaşmalarının UCM’nin İsrailli yetkilileri yargılamasına engel teşkil etmediğini savunan Han, “Oslo Anlaşması üzerinden yapılan itiraz dayanaktan yoksundur” değerlendirmesinde bulundu. *** Lübnan’a da saldırdı İsrail ordusu, Lübnan’a düzenlediği saldırıya 100 kadar savaş uçağının katıldığını açıklayarak, binlerce füzenin fırlatılacağı rampaları etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü. İsrail ordusu, Hizbullah’ın füze rampalarının çoğunun kuzeyi, bazılarının da İsrail’in merkezini vuracak şekilde konumlandığını kaydederek, 40 fırlatma noktasının vurulduğunu ifade etti. Yediot Ahranot’un haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan içinde çok sayıda noktaya saldırı planlarının hazırlandığını ve hükümete sunulduğunu, siyasi iradeden “gelen direktifler doğrultusunda hareket edeceklerini” belirtti. İsrail Ordu Radyosu da Hizbullah’ın saldırısında stratejik yapıların da hedef alınacağı 6 bin kadar füze ve insansız hava aracı atmayı planladığını ve İsrail ordusunun Lübnan içinde 200 kadar noktayı vurduğunu bildirdi. AA

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