"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Twitter'dan Elon Musk'a karşı "zehir hapı" tedbiri

16 Nisan 2022, Cumartesi 04:53
Elon Musk'ın Twitter'ı hisse başına 54,2 dolar fiyatla satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem aldı.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulunun oybirliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada, kurulun Twitter'ın satın alınmasına yönelik talep edilmemiş, bağlayıcı olmayan bir teklifin ardından planı onayladığı aktarıldı.

Söz konusu önlemin potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkını koruduğu belirtiliyor.

Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği kaydediliyor. ​​​​​​​

Twitter Yönetim Kurulu'nun aldığı bu önlemin Musk'ın satın alma girişimini durduramayacağı ancak alımı daha pahalı hale getirebileceği veya Musk'ı müzakere masasına oturmaya zorlayabileceği ifade ediliyor.

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Musk, Twitter Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor'a yazdığı mektupta ise Twitter'dan hisse aldığından beri şirketin mevcut haliyle gelişmeyeceğini anladığını, Twitter'ın özel bir şirket olarak dönüştürülmesi gerektiğini ifade etmişti.

Twitter'ı aktif şekilde kullanan Musk'ın platformda 80 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Musk'ın güncel mal varlığının 260 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, 11 Nisan'da Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, şirketten hisse alan Elon Musk'ın daha önce katılacağını açıkladığı Twitter Yönetim Kurulu'nda yer almayacağını duyurmuştu.

Bu arada, Twitter'ın eski hissedarları, şirket hisselerinin satın alımında yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Musk aleyhine New York eyalet mahkemesinde şikayette bulunmuştu. Hissedarlar, Musk'ın Twitter hisselerinin alımını geç duyurarak sosyal medya şirketinin hisselerinin yükselmesini önlediği, bu yolla bazı eski hissedarları zarara uğrattığını iddia etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mutfaklarda yangın var

    'Ukrayna'da en az 1982 sivil öldü'

    Twitter'dan Elon Musk'a karşı "zehir hapı" tedbiri

    Devlet hastanelerinde randevu çilesi

    Bu provokatör engellenmeli - ''Bu nasıl bir akıl tutulması?''

    İsrail polisi Ramazan’ı zehir ediyor

    Kiralar fırladı mahkemeler arttı

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?

    Trabzonspor 4 maçtır 3 puan alamıyor

    Türkiye'de koronavirüs gündemiyle son 24 saat

    WhatsApp’tan yeni özellik: Topluluklar

    Çin aşılarına talep azalıyor

    Öncelik savaşı durdurmak

    Yüzde 91: Ekonomi en büyük dert

    Tereyağ ihracatına kısıtlama

    Motorine yine zam geliyor

    Yaz döneminde et fiyatları uçacak

    Polis izinsiz arama yapamaz

    Vergi indirimi yetmez üretici desteklenmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Medenî Bilgiler”
    Genel

    Bu provokatör engellenmeli - ''Bu nasıl bir akıl tutulması?''
    Ahmet BATTAL

    Mahşerden önceki son çıkışın altı atlısı
    Genel

    Man Adası kararının siyasi sonuçları ne olacak?
    Cevher İLHAN

    “Yüzük taahhüdü” tartışması
    Genel

    Topluma indirilmiş korkunç bir darbe
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Televizyon vaizliği ve Bediüzzaman’ın vaizlere ‘altın tavsiyeleri’
    Faruk ÇAKIR

    Dikkate alan kazanır
    Genel

    Devlet hastanelerinde randevu çilesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.