Twitter, o partinin hesabını kapattı

Sosyal paylaşım ağı Twitter, İslâm karşıtı kampanya başlatan İspanya’daki aşı sağcı parti Vox’un resmî hesabını geçici olarak kapattı.

Vox’un “İslâmlaştırmaya hayır” etiketiyle sosyal paylaşım sitesinde başlattığı kampanyada şirketin koyduğu “nefret söylemlerini yasaklayan kuralların çiğnendiğini” açıklayan Twitter İspanya, Vox partisinin resmi hesabının askıya alındığını duyurdu. Katalonya’da 14 Şubat’ta yapılacak yerel parlamento seçimleri dolayısıyla 28 Ocak Perşembe günü başlayan seçim kampanyası dolayısıyla söz konusu kampanyayı başlatan Vox, Katalonya ve Kanarya Adaları’nda işlenen suçlarla bağlantılı olarak Kuzey Afrika kökenli göçmenleri ve Müslümanları hedef alan paylaşımlar yapmıştı. İspanya’da 2013 yılında kurulan ancak 2019 yılındaki genel seçimlerde ilk defa parlamentoya giren, göçmen ve İslâm karşıtı politika yapan aşırı sağcı Vox partisi, İspanyol parlamentosunda 3. büyük parti konumunda bulunuyor. AA

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