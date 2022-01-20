"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Uber, Brüksel'de protesto edildi

20 Ocak 2022, Perşembe 10:00
Brüksel’de taksi sürücüleri, ana yolları trafiğe kapatarak Uber uygulamasını protesto etti.

Belçika Taksi Federasyonu'nun çağrısı üzerine, yüzlerce taksi sürücüsü sabahın erken saatlerinde Brüksel'in ana yollarındaki trafik akışını engelledi.

Taksiciler, şehrin çeşitli ana caddelerinde ve tünellerinde kontak kapatarak trafik akışını yavaşlattı.

Akıllı telefon uygulamasıyla alternatif taksi hizmeti sunan Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin sıkı biçimde kontrol edilmesini talep eden taksiciler, özellikle ülkenin Flaman ve Valon bölgelerinden lisans almış olan Uber sürücülerinin Brüksel şehrinde çalışmalarının engellenmesini istedi.

ABD firması Uber, Brüksel'de 2014'te faaliyete başlamıştı ve o dönemde lisansı olmayan özel araç sahibi kişilerle çalışıyordu.

Brüksel Mahkemesi, 2015'te Uber'in taksicilik hizmeti vermek için gereken şartları karşılamadığına ve yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

Söz konusu kararın ardından Uber, Brüksel'de profesyonel lisans sahibi sürücülerle çalışmaya geçmişti.

Konuyla ilgili Brüksel Temyiz Mahkemesi, geçen yıl kasım ayında Uber'in Brüksel'deki faaliyetinin durdurulmasına ve sürücülerin uygulamayı kullanarak çalışamayacağına karar verdi.

Uber sürücüleri mahkeme kararı sonrası hemen her gün şehirde protestolar düzenledi.

Protestoların ardından Brüksel Bölge Parlamentosu, aralık ayında Uber sürücülerinin çoğunun faaliyetinin devam etmesini sağlayacak geçici bir mevzuatı onayladı.

Brüksel'de yaklaşık 2 bin Uber ile bin 200 civarında taksi ulaşım hizmeti sunuyor.

Yoğunluğa göre fiyatı değişmekle birlikte Uber, taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.

Taksi sürücülerinin lisans alması için yüksek ücretler ödemesi ve uzun bir eğitim tamamlaması gerekiyor. Taksiciler, Uber sisteminin adil biçimde rekabet etmediğini iddia ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 180
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Birliği'nden İsrail'e bir çağrı daha

    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna sınırını geçerse katı, ciddi ve ortak bir cevap verilir

    Tansiyon yükselmeye devam ediyor: 'Ukrayna'ya girerse, Rusların can kaybı çok olur'

    İdlib'de şartlar daha da zorlaştı

    Yarıyıl tatili için son ders zili yarın çalıyor

    Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma açıldı

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı

    DSÖ, Acil Durum Komitesinde alınan kararları açıkladı

    Depreme hazırlıklı değiliz

    Ciddi su krizi bizi bekliyor

    Yerel gazeteler de zorda

    Akşener: Bizdeki enflasyon Avrupa’dakinin toplamı

    Lider puan kaybetti

    Kimyasal kirlilik alarm veriyor

    MB Kanunu'nda değişiklik yasalaştı

    İsrail'den 'vahşice' bir zorbalık daha: Gece yarısından sonra yıktılar!

    Gazze’de su krizi derinleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KYK yurtlarından cemaatlere
    Genel

    KHK'lar çocukları da mağdur ediyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Cemaatlerle ve yurtlarıyla uğraşmayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu intiharların sorumlusu kim?
    Genel

    Sosyal medyadan hakaret cezasız kalmadı
    Süleyman KÖSMENE

    Rüyada veya uykuda iman gider mi?
    Mikail YAPRAK

    İttihad, Yeni Asya ve Hekimoğlu İsmail
    Risale-i Nur'dan

    İmansızlık azap içinde azaptır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kim neye çalıştı ve neye çalışıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.