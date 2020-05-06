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6 MAYIS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

UCM'den BMGK'ye Hafter uyarısı: Endişeyle takip ediyoruz

06 Mayıs 2020, Çarşamba 00:12
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu raporda, ülkenin doğusundaki Halife Hafter'e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin işlediği suçlar ve sivillere yönelik saldırıları endişeyle takip ettiklerini belirtti.

BM, Hafter’e sessiz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle BMGK'ya video konferansla bağlanan Bensouda, Hafter'in, başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıların sivilleri hedef aldığına, evlere, iş yerlerine ve Vadi er-Rebi'deki bir bisküvi fabrikasına yönelik saldırılarda birçok sivilin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

Hafter’e bağlı komutan Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli hakkında yürütülen incelemeyi takip ettiğini vurgulayan Bensouda, Hafter’den Mahmud el-Verfali'yi tutuklayarak, yargılanması için yetkililere teslim etmesini istedi.

Mısır’da ikamet ettiği düşünülen eski Libya istihbarat ajansı başkanı Al-Tuhamy Muhammed Halid hakkındaki yakalama kararının da Mısır tarafından uygulanmadığını belirten Bensouda, Hafter ve Mısır dahil tüm ilgililerin UCM ile iş birliği içinde hareket etmesi için BMGK'yı ortak hareket etmeye çağırdı.

Bensouda ayrıca, Avrupa’ya geçmeye çalışan mültecilerin devlet kontrolündeki merkezlerde yasa dışı gözaltı ve işkenceye maruz kaldıklarını ve bu suçları işleyenlerin soruşturularak yargılanması gerektiğini vurguladı.

Libya'da güvenlik sorununun devamlı şekilde artmasının UCM'nin soruşturma faaliyetlerini engellediğinin altını çizen Bensouda, yasa dışı gözaltı merkezlerindeki kötü muamele ve Hafter’e bağlı gayrimeşru silahlı güçlerin sivillere yönelik saldırılarının kendilerini endişeye sevk ettiğini kaydetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalışıyor 

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'da yeni tutuklama emirleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK), video konferans yoluyla UCM'nin 19. Libya raporu hakkında bilgilendiren Bensouda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in bir yıldan uzun süredir Trablus ve çevresinde saldırılara devam ettiğini söyledi. 

Bensouda, bu süreçte çatışmalarda UCM Roma Tüzüğü'ne göre savaş suçu sayılacak verileri toplayıp analiz ettiklerini anlatarak, sivillerin, hastane, okul ve ibadet yerlerinin kasıtlı hedef alınmasının savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı. 

UCM Başsavcısı Bensouda, ''Ekibim, yeni yakalama emri başvuruları üzerinde çalışıyor.'' dedi. 

Libya'nın doğusunda "insan hakları ihlalleri" iddiaları

Libya'da cinayet, işkence, tecavüz ve cinsel şiddetin oldukça yaygın olduğuna dikkati çeken Bensouda, Libya'nın doğusunda özellikle el-Kuweifiya ve Gernada hapishaneleri ile Trablus'taki Mitiga Hapishanesinde ciddi insan hakları ihlalleri iddialarından haberdar olduklarını söyledi. 

Bensouda, aralarında Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin de bulunduğu 3 kişinin savaş suçlarından aranmasına rağmen, Mısır'da ve Hafter'in kontrolündeki Libya'nın doğusunda olduğuna inanılan bu isimlerin yakalanmadıklarına dikkati çekti.

UCM Başsavcısı Bensouda, daha önce oğul Kaddafi'nin Libya'nın Zintan kentinde, eski Libya İstihbarat Ajansı Başkanı Al-Tuhamy Muhammed Halid'in Mısır'da, General Halife Hafter kontrolündeki Libya Ulusal Ordusunda Komutan Mahmut el-Werfalli'nin ise ülkenin doğusunda Bingazi civarında olduğuna inanıldığını söylemişti.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor. 

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya Hükümeti birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

AA

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