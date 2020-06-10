"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

UCM'den Sudan'a 'Ömer el-Beşir'i teslim et' çağrısı

10 Haziran 2020, Çarşamba 22:32
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni video konferansla bilgilendiren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Darfur’da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan Cancavid milislerinin komutanı Ali Kuşayb’ın (Ali Muhammad Ali Abd–Al-Rahman) mahkemeye teslim edilmesinin uzun süredir adalet bekleyenler için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Hakkında tutuklama kararı olan tüm şüphelilerin adaletle yüzleşmek zorunda olduğunu vurgulayan Bensouda, Sudan hükümetine, eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile Abdel Raheem Hussein, Ahmad Harun ve Abdallah Banda'yı UCM'ye teslim etmesi çağrısını yineledi.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

20 ay devam eden ön incelemenin ardından UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007’de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor. UCM ayrıca Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Bahar İdris Abu Garda ve Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı çıkarmıştı.

Ali Kuşayb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM’ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

AA

Okunma Sayısı: 121
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika Prensi Joachim'e İspanya'da Kovid-19 cezası

    Filistin'den İsrail'e karşı 'uluslararası cephe' çağrısı

    Meksika'da 2 bebek koronavirüs sebebiyle vefat etti

    'Lütfen büyüklüğünüzü göstermeye devam edin'

    'Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli'

    ABD'nin salgın tablosu günden güne ağırlaşıyor

    AB - Türkiye Dostluk Grubu, üyelik sürecine katkı sağlayabilir

    Çevrimli'deki 30 yıl önceki PKK katliamı unutulmadı

    Zirai ilaç tehlikesi!

    İsrail'e bir tepki de Almanya'dan

    Akşener: Buradan Sayın Erdoğan'ı uyarıyorum

    MEB'den karne düzenlemesi

    Karamollaoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

    Dünya genelinde vaka sayısı 7,5 milyona yaklaştı

    Bahar nezlesi ve koronavirüs arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

    Celp işlemlerine ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    ABD'deki protestolarında görevli muhafızlarda koronavirüs çıktı

    Küresel salgın Rusya'da da ağır hissediliyor

    Siyam ikizleri yurda döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adrese teslim uyarılar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum huzur istiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Başka musîbetler gelir!
    Cevher İLHAN

    Yine “kirli siyasî tertipler”
    Faruk ÇAKIR

    İstibdat başka kapıya!
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) ümmî oluşu ne demektir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hırsızlık ve istihdam politikaları
    Ahmet BATTAL

    Yeni anayasa şart
    Şükrü BULUT

    Amerika’da neler oluyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.