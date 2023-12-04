UCM “savaş suçu” incelemelerini hızlandıracak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili savaş suçu iddialarının araştırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırma sözü verdi.
Eski UCM Başsavcısı: Gazze'de yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada
İsrail ve Batı Şeria’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklama yapan Khan, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi için de çağrıda bulundu.
Sivillerin temel gıda, su ve acilen ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelere “gecikme olmaksızın, hızla ve yeterli şekilde” erişebilmesinin şart olduğunu belirten Khan, Hamas’ın da bu yardımı istismar etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Khan, “Tüm aktörler uluslararası hukuka riayet etmeli. Böyle yapmıyorsanız, ofisimin harekete geçmesi gerektiğinde de şikâyet etmeyin” dedi.
Haber Merkezi