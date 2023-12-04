UCM “savaş suçu” incelemelerini hızlandıracak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail-Hamas çatışmasıyla ilgili savaş suçu iddialarının araştırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırma sözü verdi.

Eski UCM Başsavcısı: Gazze'de yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada İsrail ve Batı Şeria’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından açıklama yapan Khan, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi için de çağrıda bulundu. Sivillerin temel gıda, su ve acilen ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelere “gecikme olmaksızın, hızla ve yeterli şekilde” erişebilmesinin şart olduğunu belirten Khan, Hamas’ın da bu yardımı istismar etmemesi gerektiğine dikkat çekti. Khan, “Tüm aktörler uluslararası hukuka riayet etmeli. Böyle yapmıyorsanız, ofisimin harekete geçmesi gerektiğinde de şikâyet etmeyin” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 211

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.