UCM: Terhune'de 230 ceset çıkarıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Asad Ahmad Khan, Libya'nın başkenti Trablus’un güneyindeki Terhune kentinde bugüne kadar çoğu kimliği belirsiz 230 ceset çıkarıldığını söyledi.

Başsavcı Khan, UCM'nin resmi sosyal medya hesabından yayınlanan konuşmasında, Libya’da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından BM Güvenlik Konseyi'ne hitap ederek, konseye bilgi verdi.

Terhune'de gördüklerinin UCM'nin yargı yetkisine girdiğini belirten Başsavcı Khan, "Terhune'deki toplu mezarlardan en az 230 ceset çıkarıldı, bunlardan sadece birkaçının kimliği belirlendi. Terhune mağdurları ve aileleri ile görüşme imkanı yakaladım." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Khan, Terhune'de yaşanan katliamlara ve toplu mezarlara dair UCM'nin elinde ses ve görüntü kayıtları olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan Başsavcı Khan, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bağlantılı silahlı grupların Libya’nın çeşitli şehirlerinde yargısız infaz, adam kaçırma ve rehin alma gibi suçlara karıştığını belirterek, "Hafter bağlantılı grupların bu suçları işlediğine dair UCM'nin elinde kanıtlar var." değerlendirmesinde bulundu.

6 Kasım’da Libya’ya gelen UCM Başsavcısı şu ana kadar Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily, Libya Askeri Başsavcısı Mesud Erhume Miftah ve ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüşme gerçekleştirdi.

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.