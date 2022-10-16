Uganda'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı kararı

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Ebola virüsünün görüldüğü bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Museveni, televizyondan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Ebola virüsüne karşı tedbirlerin artırıldığı bilgisini paylaştı. Ebola virüsünün görüldüğü Mubende ve Kasanda bölgelerine giriş çıkışların yasaklandığını söyleyen Museveni, bölgede 19.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti. İlk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsüne rastlanan ülkede, şimdiye kadar virüs nedeniyle 19 kişi öldü. Ebola virüsü Uganda'da Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin ölmesine neden olmuştu. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti. Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü. AA

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