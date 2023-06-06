"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2023 SALI - YIL: 54

Ukrayna: 24 yerleşim yeri su altında kaldı

06 Haziran 2023, Salı 20:13
Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Kahovka Barajı'nın vurulmasından sonra ülkede 24 yerleşim yerinin su altında olduğunu söyledi.

Ukrayna'da Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, gece Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin (HES) vurulması sonucu Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısında su seviyesinin 2 metrenin üzerine çıktığını belirtti.

Halihazırda su basan bölgede Ukrayna'nın kontrolündeki 24 yerleşim yerinin su altında olduğunu dile getiren Klimenko, baraj suyunun en az 20-24 saat daha etkili akmasının beklendiğini ifade etti.

Klimenko, Herson'da su baskını riski nedeniyle insanların güvenli yerlere tahliye edilebilmesi için 5 noktada toplanma yerinin oluşturulduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin vurulması sonucu su basan bölgelerden 1300 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Servis’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel makamların kurtarma ekipleri ve polis ile Herson bölgesinde Kahovka Barajı'nın patlatılması sonucu su basan yerleşim yerlerinde tahliye önlemleri aldığı belirtildi.

Yerel saatle 15.00 itibarıyla yaklaşık 1300 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada, “Ön bilgilere göre Dinyeper Nehri'nin sağ kıyısındaki 13 yerleşim yeri ve 260'tan fazla ev şu anda su altında.” ifadesine yer verildi.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ev almak hayal oldu

    Hava kirliliği solunum sağlığını tehdit ediyor

    Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak

    Eğitim sistemi rotasız gemi

    Yakında et de yiyemeyeceğiz

    Bonus Türk pasaportu vize kanallarını tıkadı

    Bozkurt'ta 11 köyün bağlantı yolu çöktü

    Ukrayna: 24 yerleşim yeri su altında kaldı

    Amasya'daki baraj ve göletlerde rahmet sevinci

    Washington yakınlarında düşen uçakta ölenlerin kimliği belirlendi

    Fransa'da emeklilik reformu tansiyonu düşmüyor

    Devler Ligi kupası sergilendi

    Filistin, İsrail askerlerinin kurşunuyla vefat eden 2 yaşındaki bebeğe ağlıyor

    Ukrayna'da Yeni Kahovka şehri sular altında kaldı

    Koruma ekibinin günlük masrafı 10 milyonu geçti

    Zam alacak işçiler büyük kayba uğrayacak

    Dövizde çıkış sürüyor

    Kuveyt sandık başında

    Samsun'un 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Almancı komşum neden ‘tek adam’a oy verdi?
    Genel

    Şimşek'e 5 soru
    Süleyman KÖSMENE

    Amel terazimizde ağır çeken bir söz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    3. gençlik şûrâmız
    Faruk ÇAKIR

    Başka seçenek yok!
    Necati Bilici

    Asıl kaçış günahlardan olmalı
    Cevher İLHAN

    Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefete tahammülsüzlük nedir?
    Risale-i Nur'dan

    Sefahet içindeki hürriyet, şeytanın istibdadıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.