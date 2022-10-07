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7 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Ukrayna: 29 yerleşim birimi Rusya'dan geri alındı

07 Ekim 2022, Cuma 16:19
Ukrayna ordusu, 1 Ekim'den bu yana ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde 29 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyonel Direktör Yardımcısı Oleksiy Hromov, Ukrayna ordusunun Rus güçlerine yönelik düzenlediği karşı saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus güçlerinin Herson bölgesinde Ukrayna ordusunun ilerleyişini durdurmak için karşı saldırı girişiminde bulunduğunu söyleyen Hromov, "Herson yönünde, düşman, birliklerimizin karşı saldırısını kısıtlamak ve kayıp pozisyonu sürdürmek için yedek askerler pahasına karşı saldırıya geçmeye çalışıyor. 1 Ekim'den bu yana 29 yerleşim kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusu, Herson, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlamıştı.

Ukrayna'nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, Ukrayna ordusunun bu ay Herson bölgesinde 400 kilometrekarelik alanı tekrar kontrol altına aldığını duyurmuştu.

AA

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