Ukrayna AB yoluna girdi

Avrupa Birliği, Macaristan’ın çekimser kalmasının ardından Ukrayna ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı; Gürcistan’a aday statüsü verildi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel’deki liderler zirvesinden çıkan sonuçla ilgili “Bu çok güçlü bir siyasi sinyal, çok güçlü bir siyasi karar” dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kararı “Ukrayna için bir zafer. Tüm Avrupa için bir zafer.” olarak nitelendirdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Stratejik bir karar ve bloğun tarihine kazınacak bir gün” diye konuştu. Leyen, “Verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için gururlu ve ortaklarımız için sevinçliyiz” dedi. Bu arada AB, Bosna Hersek ile “üyelik kriterlerine gerekli uyum derecesine ulaşıldığında” müzakerelere başlayacağını duyurdu. Avrupa Komisyonu’nun bir sonraki adımlara karar vermek için Balkan ülkesinin kaydettiği ilerleme hakkında mart ayına kadar rapor vermesi gerekecek. Brüksel’de düzenlenen liderler zirvesinde sağlanan ilerleme, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın veto tehditleri arasında gerçekleşti.