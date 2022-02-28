Ukrayna, Afganistan ve Irak gibi olabilir

BBC News Savunma Muhabiri Jonathan Beale, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali Moskova’nın hedeflediği gibi ilerliyor mu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Beale, “Tarih savaşı başlatmanın bitirmekten çok daha kolay olduğunu gösteren pek çok örnekle dolu. ABD’nin 2001’de Afganistan’ı, 2003’te de Irak’ı işgali kesinlikle bu örneklerden ikisi. Vladimir Putin için ise Ukrayna böyle bir örneğe dönüşebilir. Tüm askerî planlar yalnızca düşmanla ilk temas anına kadar geçerlidir derler. Rusya’nın Ukrayna’daki planları için de bunu söylemek mümkün. Royal United Services Institute düşünce kuruluşundan Avrupa güvenliği uzmanı Ed Arnold, Rusya’nın ilk saldırılarının etkileyici olmadığını ve beklenenden daha yavaş olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

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