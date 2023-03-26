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26 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Ukrayna anarşinin cephaneliğine dönebilir

26 Mart 2023, Pazar 18:36
Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel İnisiyatif (GI-TOC), önlem alınmadığı takdirde Ukrayna’nın gelecekte “anarşinin cephaneliğine dönüşebileceği” uyarısında bulundu.

Dw Türkçe’nin haberine göre Cenevre merkezli GI-TOC tarafından yayımlanan, “Rusya-Ukrayna savaşı ve yasa dışı silah ticareti” başlıklı araştırma raporu, Ukrayna’ya yığınla gönderilen silah ve mühimmatın ileride çetelerin, organize suç örgütlerinin ya da istenmeyen başka grupların eline geçebileceğine dikkat çekiyor, uyarılara ve önerilere yer veriyor. Demokrasi, insan hakları, yolsuzluk, organize suçlarla mücadele alanlarında 500’den fazla uzmanın görev yaptığı GI-TOC, alanındaki en yetkin örgütlerden biri olarak görülüyor ve yayınları uluslararası alanda dikkate alınıyor. Mark Galeotti ve Anna Arutunyan’ın kaleme aldıkları raporda,  savaşla birlikte, ülkedeki diğer bir çok önemli sorunun ikinci planda kaldığına işaret edilen raporda, bu süreçte “yolsuzluklar, organize suçlar, oligarşik güç” gibi ciddi sorunlar üzerindeki dikkatlerin dağıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi

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