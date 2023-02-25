''Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak''

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü dolayısıyla Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Biden, "Bir imparatorluğu yeniden inşa etmeyi kafaya takan bir diktatör, halkın özgürlük sevgisini asla yok edemez." ifadesini kullandı. Vahşetin özgür iradeyi ezemeyeceğini kaydeden Biden, "Ukrayna, asla Rusya için bir zafer olmayacak. Asla." dedi.

Savaşın birinci yılında Ukrayna'nın hala bağımsız ve özgür olduğuna işaret eden Biden, Herson'dan Harkiv'e Ukraynalıların topraklarını geri aldığını söyledi.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile fotoğrafına yer verdiği paylaşımında, "Geçen yıl Rusya'nın elinde tuttuğu toprakların yarısından fazlasında Ukrayna bayrağı bir kez daha gururla dalgalanıyor." ifadesini kullandı.

ABD'den savaşın yıl dönümünde Rusya'ya yeni yaptırımlar

Öte yandan Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü kapsamında Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar ve Ukrayna'ya verilecek yardımlarla ilgili bilgi notu paylaştı.

Savaş nedeniyle Rusya'nın kilit sektörlerine kapsamlı yaptırımlar uygulanacağı belirtilen bilgi notunda, Rusya'ya destek veren Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki hem Rus hem de üçüncü ülke aktörlerini içeren 200'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

100'ü aşkın Rus metali, minerali ve kimyasal ürünü için gümrük tarifeleri artırılacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'ye ithal edilen bazı Rus ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini artırmak için bir kararname imzalayacağı da belirtilen bilgi notunda, bununla ABD'nin Rusya'ya bağımlılığı azaltılırken Kremlin'e gelir sağlayan kilit Rus ürünlerinin hedeflendiği kaydedildi.

Bilgi notunda, yaklaşık 2,8 milyar dolar değerinde 100'den fazla Rus metali, minerali ve kimyasal ürünü için tarifelerin artırılacağı aktarıldı.

Rusya'da eritilen veya dökülen alüminyumun ABD pazarına girmesinin de maliyetlerinde önemli ölçüde artışa gidileceği belirtilen bilgi notunda, Rusya'nın ekonomisini kötüleştirmek için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla elindeki tüm ekonomik araçları kullanmak üzere çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Enerji ve ticaret alanındaki yaptırımlar

Bilgi notunda, Rus finans kuruluşlarının yanı sıra Ukrayna'da gayrimeşru faaliyet gösteren Rus yetkililerinin de hedefte olacağı belirtildi.

Yaptırımların Rusya'nın savunma ve teknoloji endüstrisiyle bağlantılı aktörlere de uygulanacağı belirtilen bilgi notunda, ayrıca piyasadaki aksamaları en aza indirmek için mevcut üretimi etkilemeyecek şekilde, Rusya'nın gelecekteki enerji kabiliyetlerinin de hedef alınacağı kaydedildi.

Bilgi notunda, Ticaret Bakanlığının da Rusya'ya ihracatın kısıtlanması yönünde adımlar atacağı ifade edildi. Bu kapsamda Çin dahil 90 Rus ve üçüncü ülke şirketinin Rusya'yı desteklemek için yaptırımlardan kaçınma faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle kara listeye alınacağı ve bu şirketlerin ABD yazılımı kullanıp kullanmamalarına bakılmaksızın yarı iletkenleri satın almasının yasaklanacağı bildirildi.

Bu kapsamda İran yapımı dronların Ukrayna'daki savaş alanlarına girmesini engelleyecek bir dizi adımların da atılacağı aktarıldı.

G7 liderlerinin bugün Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak üzere toplanacağı belirtilen bilgi notunda, yaptırımların denetimiyle ilgili ilk yıl ABD'nin başkanlık edeceği bir "Uygulama Koordinasyon Mekanizmasının" kurulacağı bilgisi paylaşıldı. Bugünkü toplantıda, Rusya'nın enerji, madencilik, finans, savunma ve sanayi sektörlerine karşı ekonomik baskı önlemlerine yönelik yeni taahhütlerin de oylanacağı belirtildi.

Ukrayna'ya ek yardımlar

Bunların yanı sıra Kongre'de iki partinin de desteği sayesinde, sağlık, eğitim ve acil ihtiyaçların karşılanması için bu hafta Ukrayna'ya 9,9 milyar dolarlık finansmanın sağlanmaya başlandığı kaydedildi. Söz konusu bütçe desteğinin, Dünya Bankasının ilgili mekanizması aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

G7'nin Ukrayna'ya ekonomik destek taahhüdünü 2023 için 39 milyar dolara çıkardığı ifade edilen bilgi notunda, G7 liderlerinin, maliye bakanlarına, Ukrayna'ya ekonomik destek sağlanması için IMF ve diğer kurumlarla birlikte çalışmaya devam etmeleri talimatını verdiği kaydedildi.

Bilgi notunda ayrıca Rusya'nın, saldırılarıyla enerji altyapısına zarar verdiği Ukrayna'ya mart ayında elektrik iletim şebekesi ekipman sevkiyatı yapılacağı bildirildi. Biden yönetiminin bu kapsamda 250 milyon dolara kadar ek acil durum enerji yardımı sağlamayı planladığı bildirilen bilgi notunda, Moldova'ya da 300 milyon dolara kadar acil enerji yardımı planlandığı aktarıldı.

Rusya'ya yönelik soruşturmalar desteklenecek

Bilgi notunda, ABD'nin, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Ukrayna Başsavcılığı tarafından yürütülenler dahil "Rus zulmüne yönelik bir dizi soruşturmayı" desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Notta, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, BM Güvenlik Konseyinin bugün düzenlenecek "Ukrayna'da Barış ve Güvenliğin Korunması" konulu bakanlar düzeyindeki toplantısında ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yeniden teyit edeceği bilgisi de paylaşıldı.​​​​​

Rusya'dan ithal edilen alüminyuma yüzde 200 tarife uygulanacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin alüminyum ithalatı için tarifelerde düzenlemeye gittiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın alüminyum endüstrisinin ülkenin savunma sanayinin önemli bir parçası olduğu ve savaşta kullandığı silah ile mühimmatın tedarikinde önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın küresel enerji fiyatlarının yükselmesine neden olarak ABD'nin alüminyum endüstrisine doğrudan zarar verdiğine işaret edilen açıklamada, 10 Mart itibarıyla Rusya menşeli alüminyum ürünleri ve türevlerine yüzde 200 oranında tarife uygulanmaya başlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'da eritilen veya dökülen birincil alüminyum ile alüminyum ithalatına da 10 Nisan'dan itibaren yüzde 200 tarife uygulayacağını belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya'nın madencilik sektörüne yönelik yaptırımlar

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı da Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın madencilik ve metal sektörleri hedef alınırken 22 kişi ve 83 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Söz konusu yaptırımlarla Rusya'nın küresel ekonomiden daha fazla izole edileceği belirtilen açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nce (OFAC) Rusya'nın metal ve madencilik sektöründe faaliyet gösteren kişi veya kuruluşlara yaptırım uygulanmasına izin veren yeni bir karar açıklandığı aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın önde gelen mühimmat üreticilerinden birinin iştiraki de olan TPZ-Rondol dahil madencilik ve metal sektöründe faaliyet gösterin 4 şirketin yaptırım listesinde olduğu kaydedildi.

Rus finans kuruluşlarının da yaptırımların hedefi olduğu belirtilen açıklamada, yaptırım uygulanan finans kuruluşları arasında Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yıl tamamen bloke ettiği Moskova merkezli Kredi Bankası'nın bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'nın yaptırımlardan kaçınma çabalarındaki rolleri nedeniyle bazı kişi ve kuruluşlara da yaptırım uyguladığı kaydedildi.