Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü, 140 çocuk yaralandı

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 489 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 69'unun tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Ukrayna'da şimdiden 10 milyon kişi yerinden edildi Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre, 115 çocuğun öldüğü, 140 çocuğun yaralandığı belirtildi. AA

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