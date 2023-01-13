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13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

'Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak'

13 Ocak 2023, Cuma 10:45
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna bayrağı kesinlikle Avrupa Birliği (AB) üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak." dedi.

Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla Ukrayna halkına seslenerek, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşında en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki son durumu güvenlik güçleri yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda ele aldıklarını aktardı.

Güvenlik toplantısında, Donetsk bölgesindeki çatışmalarda Ukrayna ordusunun önümüzdeki günlerdeki planlarını görüştüklerini dile getiren Zelenskiy, "Elbette bir numaralı konu Soledar, Bahmut ve Donetsk yönü için genel mücadeledir." dedi.

Öte yandan AB üyesi ülkelerin liderleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Zelenskiy, görüşmelerde AB ile entegrasyon sürecinde Ukrayna'ya destek verilmesi konusunu değerlendirdiklerini dile getirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna bayrağı kesinlikle AB üye devletlerinin tüm bayraklarına eşit olacak." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, Bahmut ve Soledar için birliklere cephanenin kesintisiz sağlanacağını söyledi

 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde en şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki Soledar ve Bahmut şehirlerini savunan Ukrayna birliklerine gereken cephane ve silahların kesintisiz ve derhal sağlanacağını belirtti.

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, ülkesinin güvenlik güçlerinin temsilcileri ile bir araya gelerek devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ele aldıklarını söyledi.

Toplantıda, Ukrayna'da en yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesine bağlı Soledar ve Bahmut şehirlerindeki gelişmeleri etraflıca görüştüklerini aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirleri savunan birliklere cephane ve gerekli her şeyin derhal ve kesintisiz olarak sağlanacağını vurguluyorum."

 

AA

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