Ukrayna: Bugün insani koridorlar açılmayacak

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, güzergahlardaki tehlike nedeniyle bugün insani koridorların açılmayacağını kaydetti.

Vereşçuk, "22 Nisan bugün güzergahlardaki tehlike nedeniyle insani koridorlar olmayacak. Tahliyeyi bekleyen herkese sesleniyorum: Sabırlı olun, lütfen bekleyin." ifadelerini kullandı.

Vereşçuk, dün de Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol'de tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirmişti.

Hafta başından beri Rusların Donbas'taki saldırıları artması üzerine Ukrayna ve Rusya arasında insani koridorların açılması konusunda çoğu kez anlaşma sağlanamıyor.

Rus ordusu 21 bin 200 asker, 176 uçak, 153 helikopter ve 838 tankını kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan tarihlerindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 21 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 176 uçak, 153 helikopter, 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 397 top, 138 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1523 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 172 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​

"Rusya ile yapılan esir değişiminde 19 Ukraynalı esaretten kurtarıldı"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, dün Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldığını, bu çerçevede 19 Ukraynalının Rusya'nın esaretinden kurtarıldığını belirtti.

Vereşçuk, "Yine bir esir değişimi daha yapıldı. 10'u asker (2 subay) ve 9'u sivil toplam 19 Ukraynalı yurda dönüyor. Bu sefer serbest bırakılanlar arasında yaralılar var ve bu çok önemli. Onlar tedavi edilecek ve rehabilitasyon sürecinden geçirilecek." dedi.

Vereşçuk, serbest bırakılan Rus esirleri hakkında bilgi vermedi.