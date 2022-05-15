Ukrayna’da 1015 yerleşim alanı kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi.

Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, son 24 saatte 6 yerleşim alanının yeniden kontrolünün sağlandığını belirterek, böylece savaşın başından bu yana Rus güçlerinden geri alınan yerleşim yerinin 1015 olduğu bilgisini paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı, bu yerleşim alanlarında elektrik, su temini, iletişim, ulaşım ve sosyal hizmetlerin yeniden verilmeye başlandığını aktardı. AA

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