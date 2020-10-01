Ukrayna'da 146 noktada orman yangını: Bilanço ağırlaşıyor!

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde 146 noktada tespit edilen orman yangınlarından 116'sı söndürüldü, 30 noktada ise yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlar sebebiyle 11 kişi ölürken, 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Ayrıca 120 kişi tahliye edildi. 250 bina zarar gördü 11 bin hektar alana yayılan yangınlar nedeniyle 250 bina zarar gördü. Ukrayna polisi, yangınlara ilişkin 7 farklı soruşturma başlattı. 1500 işçi, 200 araç ve 3 yangın söndürme uçağının görev aldığı söndürme çalışmaları sürüyor. AA

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