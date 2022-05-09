Ukrayna’da 200 kültürel miras zarar gördü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında 7 Mayıs itibarıyla Rus birliklerince yapılan saldırılarda 200’e yakın kültürel mirasın ve tarihi eserin hasar gördüğünü ya da yok edildiğini açıkladı.

“7 Mayıs itibariyle, Rus ordusu şimdiden 200’e yakın kültürel miras alanını yok etti veya bu alanlara hasar verdi” diye konuşan Zelenskiy şöyle devam etti: “İşgalciler Odessa’ya füze saldırısı düzenledi. Neredeyse her sokağının unutulmaz tarihe sahip olduğu bir şehire… Ancak Rus ordusu için önemli değil. Onlar sadece öldürüyor ve yok ediyor. Odessa, Harkov bölgesi, Donbass… Umurlarında değil.” Haber Merkezi

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