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5 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ukrayna’da 4,5 milyon kişi elektriksiz kaldı

05 Kasım 2022, Cumartesi 17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkede 4,5 milyon kişinin elektriksiz kaldığını söyledi.

Zelenskiy: Maalesef, Avrupa'ya elektrik ihracatını askıya aldık

 

Enerji altyapılarına yönelik Rus saldırılarını “enerji terörizmi” olarak tanımlayan Zelenskiy, “Bu saldırılar düşmanımızın zayıflığını gösteriyor. Bizi savaş alanında yenemedikleri için halkımızı böyle alt etmeye çalışıyorlar” dedi. Son haftalarda Rusya, Ukrayna’daki elektrik tesislerine yönelik drone ve füze saldırılarını sıklaştırdı.

Haber Merkezi

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