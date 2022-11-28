Ukrayna’da 6 milyon hanede elektrik yok

Cumhurbaşkanı Zelenskiy, “Kışın etkisini hissettirmeye başladığı ülkede milyonlarca kişinin ışığa, suya ve ısınmaya erişimi yok” dedi.

Zelenskiy: Cephede durum oldukça ağır Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’da hava saldırılarının altyapı hizmetlerini vurması üzerine ülkede altı milyon hanenin elektriği olmadığını açıkladı. Kiev’de çok sayıda bölgede halen elektrik olmadığını söyleyen Zelenskiy, etkilenen ev sayısının Çarşamba gününden beri yarıya indiğini de ekledi. Kışın etkisini hissettirmeye başladığı ülkede milyonlarca kişinin ışığa, suya ve ısınmaya erişimi yok. En çok başkent Kiev’in etkilendiğini belirten Zelenskiy, bazı evlerin 20-30 saattir elektriğinin olmadığını belirtti. “Herkesin hatırlayacağı bu kışa katlanmak zorundayız” diyen Zelenskiy, elektriği olan hanelerin de israftan sakınarak kullanması gerektiğini aktardı. Haber Merkezi

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