Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan Ukrayna’da temel gıdalara erişim krizi sonucu açlık tehlikesi yaşandığı konusunda uyarı yapıldı.

AB Komisyonu’nun kriz yönetiminden sorumlu temsilcisi Janez Lenarcic, “Abluka altındaki kentlerde bulunan insanlar kıyamet koşulları altında: Yiyecek yok, su yok, tıbbi yardım yok... Çaresizlik içindeler. Ateşkes sağlanamadığı sürece, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak mümkün olmayacak” açıklaması yaptı. Almanya’nın Welt am Sonntag gazetesine konuşan Lenarcic, Ukrayna’daki insani krizin halihazırda kritik durumda olduğu, ancak müdahale edilmemesi halinde daha da kötüleşebileceği yönünde uyarılarda bulundu. Lebarcic, “Bu gaddar işgal üç haftadan da uzun süre önce başladı ve biz şu anda bir açlık tehlikesinin oluşmaya başladığını görüyoruz. Çatışmalar sürdüğü ve ateşkes sağlanamadığı sürece, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmak mümkün olmayacak” diye konuştu.

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Savaş milyonları aşırı yoksul yapacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Center for Global Development (CGD) Ukrayna savaşı nedeniyle gıda, petrol ve doğal gaz fiyatlarında meydana gelen artışın dünya üzerinde 40 milyondan fazla kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyebileceği öngörüsünde bulundu. Kuruluşun araştırmasına göre, güncel fiyatlar 2007 ve 2010 yıllarındaki rekor seviyeyi de geride bıraktı. Dünya Bankası’nın verilerine göre, 2007 yılındaki fiyat artışları 155 milyon kişinin aşırı yoksulluğa sürüklenmesine neden olmuştu. 2010 yılındaki fiyat artışlarına ise aşırı yoksul kategorisinde değerlendirilenlerin sayısı en az 44 milyon artmıştı. Dünya Bankası, günlük geliri 1,90 doların altında olanları “aşırı yoksul” olarak değerlendiriyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Programı’ndan yapılan açıklamada da, savaş nedeniyle Ukrayna’nın 13 milyon ton buğday ve 16 milyon ton mısırı ihraç edemeyeceği belirtilmişti.

Haber Merkezi