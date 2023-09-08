Ukrayna’da bin 147 sağlık merkezi hedef alındı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından itibaren Ukrayna’da sağlık merkezilerine yönelik bin 147 saldırının gerçekleştiğini belirtti.

Ghebreyesus, X’ten yaptığı paylaşımda, Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından Ukrayna’da sağlık merkezlerine yönelik bin 147 saldırıyı doğruladıklarını kaydederek, bu saldırıların 104 ölüm ve 151 yaralanmayla sonuçlandığını bildirdi. Ghebreyesus, “Bu, DSÖ’nün şimdiye kadar herhangi bir insani acil durumda kaydettiği en yüksek saldırı sayısıdır. Sağlığa ve sivillere yönelik saldırılar hiçbir yerde kabul edilemez ve durdurulmalıdır” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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