Ukrayna’da “Dünya Başörtüsü Günü” faaliyeti

Ukrayna’da Müslümanlar, Dünya Başörtüsü Günü’nde başörtüsünü tanıtmak için faaliyet gerçekleştirdi.

Faaliyet kapsamında Ukraynalılara başörtüsü hakkında bilgi verildi, gönüllüler başörtüsü denerken katılımcılara başörtüsü hediye edildi ve ikramlarda bulunuldu. Faaliyet Ukrayna’nın başşehri Kiev başta olmak üzere pek çok şehirde gerçekleşti. Ukrayna Müslümanlar Birliği Temsilcisi Tenzile İsa, yaptığı açıklamada, birkaç senedir Ukrayna’nın farklı şehirlerinde bu faaliyeti düzenlediklerini belirtti. Faaliyet kapsamında Ukraynalıların İslâm merkezine giderek ya da düzenlenen faaliyetlere katılarak başörtüsü hakkında bilgi aldıklarını anlatan İsa, amaçlarının toplumda Müslüman kadınlar hakkında basmakalıp düşünceleri kırmak olduğunu ifade etti. Faaliyette başörtüsü deneyimi yaşayan Yelena, Kazakistan’da doğduğunu ve bütün halkları sevdiğini aktardı. Yelena, böyle bir günün düzenlenmesinin çok yerinde olduğunu ve Müslümanlar hakkında yeni şeyler öğrendiğini söyledi.

Dünya Başörtüsü Günü

Nazma Khan’ın girişimiyle her yıl 1 Şubat’ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.