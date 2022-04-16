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16 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

'Ukrayna'da en az 1982 sivil öldü'

16 Nisan 2022, Cumartesi 05:03
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 24 Şubat'tan 14 Nisan'a kadar Ukrayna'daki çatışmalarda en az 1982 sivilin öldüğü belirtildi.

Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısının ise 4 milyon 796 bin 245'e yükseldiği aktarılan açıklamada, mültecilerden 2 milyon 720 bin 622'sinin Polonya'ya, 726 bin 857'sinin Romanya'ya, 484 bin 725'inin Rusya'ya, 447 bin 53'ünün Macaristan'a, 419 bin 499'unun Moldova'ya, 329 bin 597'sinin Slovakya'ya ve 22 bin 827'sinin Belarus'a geçtiği kaydedildi.

Ukrayna'da 2,7 milyon engelli risk altında

Öte yandan, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya-Ukrayna savaşının, Ukrayna'daki yaklaşık 2,7 milyon engelliyi risk altına soktuğunu açıkladı.

Komiserliğe bağlı Engelli Hakları Komitesinden yapılan açıklamada, bütün ateşkes çağrılarına rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürmesinin teessüfle karşılandığı vurgulanarak, "Komite, Ukrayna'daki engelli bireylerin akıbetinin bilinmemesinden ötürü huzursuzluk duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, binlerce engellinin çatışmalar arasında mahsur kaldığı ve tıbbi malzemelere erişimden yoksun olduğuna dair haberlerin geldiği aktarıldı.

Rusya: Ukrayna'nın 132 uçak ve 105 helikopterini yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 132 uçak, 105 helikopter ile 2 bin 224 tank ve zırhlı aracı yok ettiklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki savaşta eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna silahlı güçlerin Kahov Hidroelektrik Santrali’ne füze saldırısını önlediğini ileri süren Konaşenkov, bu kritik tesisin Dinyeper Nehri'nin akışının düzenlenmesini, Herson bölgesine elektrik tedarikinin yanı sıra güney Ukrayna'nın tarım bölgelerine ve Kırım'ın kuzey bölgelerine su temin ettiğini aktardı.

Konaşenkov, baraja atılan Toçka-U füzelerinin havada vurulduğunu ve parçalarının Novoya Kahovka yerleşim yerine düşerek bir kadın ve bir çocuğu yaraladığını söyledi.

Bir gün içinde yüksek hassasiyetli füzelerle 10 Ukrayna askeri hedefinin vurulduğu bilgisini paylaşan Konaşenkov, bunlar arasında bazı birlikler, silahlar ve cephanelikler olduğunu dile getirdi.

Rus hava kuvvetlerinin gün içinde 6 Ukrayna askeri nesnesini imha ettiğini kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait, 132 uçak, 105 helikopter, 245 hava savunma füze sistemi, 457 insansız hava aracı, 2 bin 224 tank ve zırhlı araç, 251 çok namlulu roketatar, 971 obüs ve havan topu, 2 bin 123 özel askeri araç yok edildi.” ifadelerini kullandı.

AA

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