Ukrayna'da hastaneye saldırı 'savaş suçu' sayılabilir

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ve soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının insanlık dışı, iğrenç ve acımasız olduğunu kaydetti. Bu saldırının "savaş suçu" sayılabileceğine inandığını ifade eden von der Leyen, bu saldırıya ilişkin soruşturmanın açılması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının "korkunç" olduğunu belirterek, "Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin." çağrısı yapmıştı. AA

Okunma Sayısı: 99

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.