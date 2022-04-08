Ukrayna'da Kramatorsk garına düzenlenen saldırıda ölü sayısı 50'ye yükseldi

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında ölenlerin sayısının 50'ye yükseldiği bildirildi.

Ukrayna makamlarından yapılan yazılı açıklamada, tahliye beklerken Rus güçlerince düzenlenen füze saldırısında yaşamını yitirenlerin 5'inin çocuk olduğu ifade edildi.

Saldırıda 50 kişinin öldüğü, 16'sı çocuk olmak üzere 98 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Gonçarenko, saldırıda yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğunu, bazılarının kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı.

Gonçarenko, hastanelerin yaralıları tedavi için yetişemediğini, yaklaşık 40 doktorun yaralıları ameliyat ettiğini aktararak, saldırı anında istasyonda yaklaşık 4 bin sivilin bulunduğunu söyledi.

Saldırıya ilişkin paylaşılan görüntülerde, tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıkları görülüyor.

Zelenskiy: Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 30'dan fazla sivilin öldüğü, 100'den fazla sivilin yaralandığı saldırıyla ilgili, "Binlerce sivil Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği Kramatorsk tren istasyonunu Toçka-U füzesiyle vurdular. Ruslar yöntemlerini terk etmiyor. Savaş alanında bize karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun oldukları için sivillere saldırıyorlar. Bu, sınırı olmayan bir kötülüktür ve eğer cezalandırılmazsa asla durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kremlin: Kramatorsk garına atılan füzeyi Rus ordusu kullanmıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde Kramatorsk şehrindeki tren garına yapılan füze saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığının, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Toçka-U füzesini kullanmadığı ile ilgili açıklamanın dikkate alınması gerektiğini belirten Peskov, "Silahlı kuvvetlerimiz bu tür bir füze kullanmıyor ve Kramatorsk'ta bugün için herhangi bir muharebe görevi yoktu, planlanmamıştı. Bu açıklamadan hareket edilmelidir." diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına ilişkin, "operasyonun öngörülebilir bir gelecekte tamamlayıp tamamlamayacağına" ilişkin soruya Peskov, "Öngörülebilir gelecekten bahsediyoruz. Operasyon devam ediyor, hedeflere ulaşılıyor, hem operasyonun ilerlemesi açısından Rusya Silahlı Kuvvetleri düzeyinde hem de Ukrayna ile görüşme sürecinde olan müzakereciler aracılığıyla önemli çalışmalar yürütülüyor." karşılığını verdi.

NATO'nun Ukrayna, Gürcistan ile Bosna Hersek'e desteğini artırma kararı

NATO'nun, Ukrayna, Gürcistan ile Bosna Hersek'e desteğini artıracağına ilişkin açıklamasını yorumlayan Peskov, "Bu ittifakın saldırgan karaktere sahip olduğundan eminiz ve bu görüşümüzü koruyoruz. Bu savunma amaçlı olmayan bir bloktur ve bu ittifakın faaliyetlerini ve etkisini genişletmesi ilave güvenlik ve istikrar getirmez." şeklinde konuştu.

Sky News televizyon kanalına verdiği röportajda trajedi olarak nitelendirdiği Rus ordusundaki kayıplarla ilgili verdiği bilgiye açıklık getiren Peskov, bunu, Rusya Savunma Bakanlığının 1351 Rus askerinin öldüğü, 3 bin 800’den fazla askerin ise yaralandığı yönünde önceden verdiği bilgiye dayanarak söylediğini ifade etti.

Rus güçlerce "Toçka-U" füzesiyle vurulduğu bildirilmişti

Ukrayna Demiryolları, Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerce düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 30'dan fazla sivilin öldüğünü, 100'den fazla sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Saldırıya ilişkin tren garında yanlarında bavulları bulunan sivillerin ve gar görevlilerinin kan içinde yerde yattıklarına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kramatorsk istasyonunun Rus güçlerce "Toçka-U" füzesi ile vurulduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki bazı tren istasyonlarını vurduklarını doğrulamış fakat saldırıların Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha etmek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklama ise Kramatorsk tren istasyonuna Rus güçlerince füzeli saldırı yapıldığı yönündeki açıklamaların "yanlış" ve "provokasyon" olduğu belirtilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna yönetiminin konuyla ilgili açıklamasının doğru olmadığı belirtilmiş, görüntüleri yayınlanan "Toçka-U" taktik füzelerinin yalnızca Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığı öne sürülmüştü.

Sosyal paylaşım sitelerinde, Rusların bölgeye "Toçka-U" füzelerinin sevkiyatı yaptığını gösteren fakat ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüler paylaşılmıştı.