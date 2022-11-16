Ukrayna'da uzun süreli elektrik kesintileri kapıda

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya'nın füze saldırıları nedeniyle ülke çapında uzun süreli elektrik kesintilerine yönelik hazırlık yapılması uyarısında bulundu.

Ukrenergo'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın dün Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiği belirtildi. Hasarın yanı sıra soğuk havanın sistemdeki durumu zorlaştırdığı ve ülke çapında elektrik kesintilerinin uygulandığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Daha uzun süreli elektrik kesintilerine hazırlanın. Su stoklayın. Sevdiklerinizle iletişimde kalmak için cihazlarınızı ve taşınabilir şarj aletlerinizi önceden şarj edin." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söz konusu hasarın onarılması için yoğun çalışmaların yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı. AA

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