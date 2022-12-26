Ukrayna’daki anlamsız savaş artık bitmeli

Papa Francesco, Noel mesajında Ukrayna’daki “anlamsız savaşa derhal son verilmesi” çağrısında bulundu.

Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan büyük bir kalabalığa konuşan Papa ayrıca “gıdanın bir savaş silahı olarak kullanılmasını” da kınadı. Ukrayna, dünya buğdayının % 30’unu ihraç ediyordu ve Şubat’taki Rus işgalinden beri fiyatlarda büyük bir artış oldu. 10 dakikalık konuşmanın büyük kısmında Ukrayna’ya değinirken, Suriye, Myanmar, İran, Haiti, Afrika’daki Sahel bölgesinden de bahsetti ve dünyanın bir “barış açlığı” çektiğini vurguladı. Papa Francesco, dünyanın krizlere ve acılara karşı çok duyarsızlaştığını ve olan bitenin çok az fark edildiğini söyledi. Papa “Artan sayıda çatışmaya, krize ve anlaşmazlığa tanık oluyoruz. Bunlar hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor ve fark etmiyoruz bile. Büyük trajedilere o kadar çok alıştık ki, sessizlikle geçiştiriyoruz” dedi.