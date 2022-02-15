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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısına AB'den sert tepki

15 Şubat 2022, Salı 21:45
Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Duması'ndan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılan ve Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınmasını isteyen çağrıyı kuvvetle kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı bugün kabul etmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AB'nin kararı kuvvetle kınadığını belirten Borrell, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk vilayetlerindeki sözde yönetimlerin tanınmasının "Minsk anlaşmalarının açık ihlali" olacağını vurguladı.

Borrell, "AB'nin Ukrayna'nın uluslararası tanınmışlığı bulunan sınırları içinde egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına yönelik desteği sarsılmaz şekilde sürmektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, AB olarak Rusya'ya taahhütlerine uyma ve Normandy formatının yanı sıra Üçlü Temas Grubu içinde iyi niyetle görüşmeler yapma çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Duması'nın kararında, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için "Rusya Devlet Başkanı Putin’e yapılacak çağrının" hızlı bir şekilde Kremlin’e gönderilmesi öngörülüyordu.

AA

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