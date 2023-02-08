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8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ukrayna'daki sıkıyönetim 90 gün daha uzatıldı

08 Şubat 2023, Çarşamba 14:46
Ukrayna Parlamentosu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkede sıkıyönetim rejiminin 90 gün uzatılmasına ilişkin 6 Şubat'ta sunduğu yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.

Buna göre Ukrayna genelindeki sıkıyönetim rejimi 19 Şubat'tan itibaren 90 gün daha sürecek.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat 2022'de sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.

AA

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