Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin BM'den açıklama

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-18 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 328 bin 692 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

Ukraynalıların komşu ülkelerden en çok Polonya (2 milyon 10 bin 693), Romanya (518 bin 269) ve Moldova'ya (359 bin 56) geçtiği aktarılan açıklamada, Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 50 bin kişinin Rusya'ya geçiş yaptığı kaydedildi.

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden mültecilerin yüz binlercesinin buradan diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

En az 847 sivil öldü

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-18 Mart'ta en az 847 sivil öldü, 1399 sivil ise yaralandı.

Açıklamada, sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısı yapıldı.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise ölen sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.

Ukrayna: Rusya son 24 saatte 38 askeri araç ile 100’den fazla askerini kaybetti

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Rus ordusunun 10 saldırısının başarılı bir şekilde püskürtüldüğü kaydedildi.

Son 24 saatte Rus ordusuna ait 13 zırhlı personel taşıyıcı, 8 tank, 7 zırhlı piyade savaş aracı ile 10 kamyonunun yok edildiği aktarılan açıklamada, bugünkü çatışmalarda ayrıca 100’den fazla Rus askerinin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Bugün 6 bin 623 Ukraynalı güvenli bölgelere tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise yaptığı açıklamada, Rus ordusuyla savaşın sürdüğü Ukrayna'nın farklı bölgelerinde son 24 saatte 10 insani koridorun 8’inin çalıştığını söyledi.

Bu koridorlar üzerinden tahliyeler yapıldığını kaydeden Vereşuk, "Bugün, 8 insani koridor üzerinden 6 bin 623 kişiyi tahliye ettik." dedi.

Vereşuk, bugün Mariupol, Bervitsa, Buça, Bogdanovka, Lisiçansk, Severodonetsk, Rubejnoe ve Popasna gibi yerleşim alanlarındaki insani koridorların çalıştığını belirterek, Borodyanka ve Herson'daki insani koridorların Rus ordusu tarafından engellendiğini vurguladı.