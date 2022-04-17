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17 NİSAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Ukrayna'dan Gürcistan'a çağrı: Rusya yaptırımlarına katıl

17 Nisan 2022, Pazar 13:36
Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk, Gürcistan hükümetine Rusya'ya karşı uluslararası yaptırımlara katılma çağrısında bulundu.

Stefançuk, ülkesinde temaslarda bulunan Gürcü mevkidaşı Şalva Papuaşvili ile Ukrayna ordusunun yeniden kontrol sağladığı Kiev bölgesindeki Buça, İrpin ve Borodyanka kentlerini ziyaret etti.

Şehirlerdeki incelemelerin ardından başkent Kiev'de ortak basın toplantısı düzenleyen Meclis Başkanı Stefançuk, Gürcü halkına, Ukraynalı mültecilere gösterdikleri misafirperverlik için minnettar olduklarını belirterek "Gürcü meslektaşlarıma uluslararası arenada sürdürdükleri destekleri ve Rusya'ya karşı mücadeledeki katkıları için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Stefançuk, Gürcistan'ı Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmaya davet ettiğini belirterek Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'nın benzer hedeflerinin olduğunu, bu ülkelerin halkları arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Meclis Başkanı Stefançuk, Rusya'nın ülkesine karşı başlattığı savaşta hayatını kaybeden gönüllü Gürcü savaşçıları rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Gürcistan Meclis Başkanı Papuaşvili de Ukrayna ile Gürcistan'ın dost ülkeler olduğuna dikkati çekerek Ukrayna halkıyla dayanışma göstermek için Kiev'e geldiklerini dile getirdi.

Kiev bölgesinde ziyaret ettikleri kentlerde gördükleri acı sahneleri kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadığını belirten Papuaşvili, "Rusya bu savaşı sona erdirmeli ve kabul edilen uluslararası sınırlar dahilinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeli. Ukraynalıların seçimini kabul etmeli." diye konuştu.

Papuaşvili, Rusya'nın, Ukrayna gibi 1990'lardan bu yana Gürcistan'ın Abhazya ile Güney Osetya bölgelerini de bombaladığını belirterek "Şehirlerimiz ve umutlarımız da bombalandı ve yıkıldı. Yani biz Gürcüler acınızı çok iyi anlıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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