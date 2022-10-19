Ukrayna'dan ''İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'' kararı

Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'nın, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni "Rusya tarafından geçici şekilde işgal edilmiş" olarak tanıdığı bildirildi.

Yüksek Rada'nın Finans, Vergi ve Gümrük Politikaları Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Yaroslav Jelezniyak, konuyla ilgili Telegram kanalında yazılı açıklamada bulundu. Jelezniyak, "Rada, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu tarafından geçici şekilde işgal edilmiş olarak tanınmasını ve Çeçen halkına yönelik soykırımın kınanmasını destekledi." ifadesine yer verdi. Jelezniyak ayrıca, söz konusu kararname için 287 milletvekilinin "evet" oyu kullandığını da kaydetti. İçkerya Çeçen Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da 1991'de, Cahar Dudayev tarafından bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya'nın 1999-2000 yıllarındaki savaş sonrası girdiği bölge, Çeçenistan Cumhuriyeti olarak Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı. AA

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