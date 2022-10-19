"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ukrayna'dan ''İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'' kararı

19 Ekim 2022, Çarşamba
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada'nın, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni "Rusya tarafından geçici şekilde işgal edilmiş" olarak tanıdığı bildirildi.

Yüksek Rada'nın Finans, Vergi ve Gümrük Politikaları Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı Yaroslav Jelezniyak, konuyla ilgili Telegram kanalında yazılı açıklamada bulundu.

Jelezniyak, "Rada, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'nin, Rusya Federasyonu tarafından geçici şekilde işgal edilmiş olarak tanınmasını ve Çeçen halkına yönelik soykırımın kınanmasını destekledi." ifadesine yer verdi.

Jelezniyak ayrıca, söz konusu kararname için 287 milletvekilinin "evet" oyu kullandığını da kaydetti.

İçkerya Çeçen Cumhuriyeti, Kuzey Kafkasya'da 1991'de, Cahar Dudayev tarafından bağımsızlığını ilan etmişti. Rusya'nın 1999-2000 yıllarındaki savaş sonrası girdiği bölge, Çeçenistan Cumhuriyeti olarak Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD ordusu zayıflıyor'

    Ghebreyesus: Kovid-19 "küresel acil durum" olarak nitelendirilmeye devam edecek

    Trafik kazasında yaralanan Polis Hızır Bekir Baybörü şehit oldu

    Dünkü istibdat meraklıları gibi siz de gideceksiniz

    Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı

    Batman'da gündem "kitap"tı

    Genç işsizlik ülkemizin en büyük meselesidir

    Amasra'daki maden kazası TBMM tarafından araştırılacak

    Galatasaray, Kastamonuspor'u 7-0 yendi

    Borçlanma da boşanma da artıyor

    Eczacı mitingi 27 Kasım’da

    AİHM’den 168 ihlal kararı daha

    Bıçak kemiğe dayandı

    Gaz kokusuna rağmen çalıştırıldılar

    Sansür kanunu AYM’de

    Çocuğunun doğum gününü göremedi

    Ankara Fuarı’na bekliyoruz

    İnternet özgürlüğü gerilemeye devam etti

    Okul masrafı için mutfaktan kıstılar

    Millet İttifakı önde

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    RTÜK’ün tarafsızlık karnesi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Resmî ideolojiden hep aynı tuzaklar
    Süleyman KÖSMENE

    Musibet ve günah ilişkisi
    Cevher İLHAN

    Kaderin istismarı…
    Mikail YAPRAK

    Helâk olmayan ümmet ve iman cereyanı
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler tez gelsin
    Genel

    Dünkü istibdat meraklıları gibi siz de gideceksiniz
    Genel

    Eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı
    Genel

    Ghebreyesus: Kovid-19 "küresel acil durum" olarak nitelendirilmeye devam edecek
    Genel

    Trafik kazasında yaralanan Polis Hızır Bekir Baybörü şehit oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.