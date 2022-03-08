"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ukrayna'dan kaçanlara geçici koruma ve sığınma başvurusu hakkı tanınacak

08 Mart 2022, Salı 22:00
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, AB'nin Ukrayna'dan kaçan herkese geçici koruma ve sığınma başvurusu hakkı tanıyacağını bildirdi. Kriz yönetiminden sorumlu üye Janez​​​​​​​ Lanercic de daha önce açıklanan 500 milyon avroluk yardımın detaylarını paylaştı.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ve kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lanercic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Schinas, Ukrayna'da yaşayan ve savaştan kaçan herkese "uyrukları, etnik kökenleri veya ten rengi ne olursa olsun" geçici koruma ve bu süre içerisinde AB'de sağlık, eğitim ve çalışma imkanı tanınacağını söyledi.

Johansson da bu kişilerin daha sonra sığınma başvurusu yapma hakkına sahip olacağını vurguladı.

Bu yardımın şu anda Ukrayna'dan tahliye edilen öğrenciler veya ülkede kısa süreli barınanlar için geçerli olmayacağını ifade eden Johansson, "Onları memnuniyetle karşılıyoruz. Onları tahliye etmemiz gerekiyor ama aynı zamanda menşe ülkelerine geri dönmeleri gerekiyor." dedi.

Johansson AB'nin 12 günde 2 milyon mülteciyle karşı karşıya kaldığını belirterek "Bu, AB'nin 2015 ve 2016'da toplam aldığı mülteci sayısıyla aynı. Ve daha fazlası gelecek. Putin durmayacak." diye konuştu.

Ylva Johansson, gelenlerin yarısının çocuk olduğunu düşündüğünü aktardı.

500 milyon avroluk yardım

Lanercic de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in daha önce açıkladığı 500 milyon avroluk yardımın detaylarını paylaştı.

AB bütçesinden bu miktarın 85 milyonunun Ukrayna için ve 5 milyonunun Moldova için olmak üzere 90 milyonunun insani yardım, gıda, su, sağlık, barınak ve en savunmasız kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için kullanıldığını ifade eden Lanercic, bu yardımın AB Sivil Koruma Mekanizmasının bir acil duruma yanıt olarak yaptığı şimdiye kadarki en büyük miktar olduğunu vurguladı.

Miktarın geri kalanının araçlar, tıbbi kitler, çadırlar, battaniyeler ve uyku tulumları dahil olmak üzere milyonlarca ürünün Ukrayna'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kullanıldığı, Polonya ve Slovakya'da da savaştan kaçan herkesin destekleneceği bildirildi.

AB'nin üye devletleri desteklemek için ekstra personel ve uzmanlık sağladığı, örneğin AB-Ukrayna ve Moldova-Ukrayna sınırlarında, Romanya'da ve Moldova'da Frontex personelinin görevlendirildiği, AB'nin ayrıca tüm üye devletlere 2014-2020 dönemi için yaptığı 420 milyon avroluk yardımın süresinin uzatıldığı kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Krizin yükünü kadınlar çekiyor

    Gıdada kritik eşikteyiz

    Esnaf kapanma noktasında

    'Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasaklıyoruz'

    Zamlara dur diyelim

    NATO olağanüstü toplanıyor

    Bursa Bediüzzaman Mevlidi 20 Mart’ta

    Eğitim işsizlik üretiyor

    Ekonomi odaklı seçmen AKP’den koptu

    31 Mart’ta HGS dönemi başlıyor

    Motorine bir yılda % 235 zam

    Yağ krizinden, hayvancılık krizine

    Amazon yağmur ormanları için tehlike çanları

    Türkiye mutlaka kucaklaşacak

    Fiyat artışlarının sebebi yolsuzluk

    13. gününde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminden son gelişmeler

    Ekmek fiyatlarında artış olacak mı?

    Buğday fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

    BM: 2 milyon kişi Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    'Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, korkmuyorum'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O yaftanın hukukta yeri yok
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mart’ta yükselen şahlanış
    Ali FERŞADOĞLU

    Vazifeni yap, gerisine karışma!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bu tablo ile kim övünür?
    Muzaffer KARAHİSAR

    Annelerimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Dinin su-i istimale uğraması faciadır
    Ahmet BATTAL

    Özgürlükler hürriyetlerle çatışıyor mu?
    Genel

    Esnaf kapanma noktasında
    Cevher İLHAN

    Demokrat siyaset rayına oturuyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.