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27 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Ukrayna'dan 'Rusya, BMGK üyeliğinden çıkarılsın' çağrısı

27 Aralık 2022, Salı 08:00
Ukrayna, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) ve genel olarak BM'den çıkarılması için gereken yasal adımların atılması çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından Rusya'nın, dönemin lideri Boris Yeltsin'in çabalarıyla "yasa dışı" olarak BMGK üyesi olduğu savunuldu.

Açıklamada, Rusya Federasyonu'nun, BM Şartı tarafından tanımlanan prosedürleri atlayarak BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğu belirtildi.

Rusya'nın bir BM üyesine yakışmayan saldırı politikası yürüttüğü vurgulanan açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun eylemleri barışçıl kavramına aykırıdır." denildi.

Açıklamada, Rusya'nın, 2014'ten itibaren bugüne kadar Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı olarak ilhak ettiği, 24 Şubat'tan itibaren ise Ukrayna'ya saldırdığı vurgulanarak, "Rusya Federasyonu'nun uluslararası barış ve güvenliğe karşı işlediği suçların coğrafyası Ukrayna sınırlarının çok ötesine uzanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın, 1991'den bu yana BMGK'nin kararlarını 31 kez veto ettiği aktarılan açıklamada, Rusya'nın BMGK ve genel olarak BM'den çıkarılması için gereken yasal adımların atılması için BM üyesi ülkelere çağrıda bulunuldu.

AA

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