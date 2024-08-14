Ukrayna’dan Rusya’da riskli operasyon

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana ilk kez Ukrayna ordusuna bağlı birlikler Rusya topraklarında operasyon yürütüyor.

Batılı uzmanlara göre bu Kiev’in yeni ve riskli bir stratejisi. ABD’deki New Hampshire Üniversitesi’nden dış politika ve güvenlik siyaseti uzmanı Profesör Jen Spindel, Kursk harekatının, Ukrayna yönetiminin Rus işgaline karşı savunma savaşında strateji değişikliğine gittiğinin göstergesi ve bunun “ilk adımı” olduğunu ifade ediyor.

DW’nin sorularını cevaplayan Spindel, “Ukrayna bu savaşı, geride kalan iki yılda olduğu gibi sürdüremez. Bunun için yeterli personele ve cephaneye sahip değil” dedi. “Ukrayna, Rus topraklarının dokunulamaz olmadığını gösteriyor” diyen Jen Spindel, Kiev’in bu yeni strateji ile “Ukrayna’yı bombalayan ve yakıp yıkan Rus güçlerinin dikkatini başka yöne çektiğini” vurguluyor.

Haber Merkezi