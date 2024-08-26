"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Ukrayna genelinde sirenler yeniden çalmaya başladı

26 Ağustos 2024, Pazartesi 12:01
Rusya'nın düzenlediği son dönemin en yoğun hava saldırısında Ukrayna'nın enerji altyapısı hedef alındı, ülke genelinde elektrik kesintileri yaşandı.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçaklarından seyir füzesi fırlatma tehdidine karşı ülke genelinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

 

Yerel kaynaklara göre, ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırdığını kaydederek, enerji sistemindeki durumun "ağır" olduğunu belirtti.

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo'nun Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin yaşandığına dikkat çekilerek, ülke genelindeki enerji çalışanlarının sorunları en kısa sürede çözmeye çalıştığı vurgulandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkentin birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Uzmanların belirttiği gibi ise bunun nedeni tüm Ukrayna enerji ağındaki sorunlardan kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.

Kliçko ayrıca kentin bir kısmında su kesintilerin de yaşandığını duyurdu.

Saldırılarda en az 3 kişi öldü

Zaporijya Bölgesi Askeri idare Başkanı İvan Fedorov, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lisak ise bölgeye düzenlenen saldırı nedeniyle 1 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın Volın bölgesine bağlı Lutsk şehri Belediye Başkanı İgor Polişçuk ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Rus saldırı sonucu şehirde 1 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan başkent Kiev'de sabah erken saatlerinden itibaren çalan sirenlerle birlikte insanların metro istasyonlarında bekledikleri görüldü.

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polis korumasında Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    "Bu ürün süper bir gıda olacak"

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için rövanş maçında Young Boys karşısında

    Enkaz altında kalan 11 Filistinlinin cesedine daha ulaşıldı

    Ukrayna genelinde sirenler yeniden çalmaya başladı

    İslam dünyasına çağrı: Gazze için harekete geçin - Bu görüntüler nefret uyandırdı!

    Beraat kararını asla kabul etmiyoruz

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup etti

    Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul

    Bütün çiftçiler borçlu

    Piyasalarda yüksek tansiyon sürecek

    Bebek katliamına devam

    Tutuklama talebi acil karara bağlansın

    Şapka kutlamasına tepki

    Güvenli alanlar 35 kilometrekareye düştü

    Gazze’de ilaç sıkıntısı

    İsrailliler: Netanyahu savaşı kötü yönetiyor

    Mazot bitince eylem devam edemedi

    Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltin

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Haset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Hakkı ve hakikati savunmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalanlarla nereye?
    Osman ZENGİN

    Mehmed Şirin Arvas’a rahmetler...
    Yeni Asya'dan Size

    Gazete abone seferberliği
    Risale-i Nur'dan

    Ulûhiyet peygambersiz olamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Okuma kampı”na girdik
    M. Said ZEKİ

    Tolstoy ve Said Nursî’nin ortak noktaları
    Süleyman KÖSMENE

    Allah sevgisi bize neler kazandırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.