"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ukrayna Genelkurmayı: Bahmut ve Avdiyivka'da şiddetli çatışmalar sürüyor

22 Mart 2023, Çarşamba 08:00
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Son 24 saatte, Rus güçlerinin 4 füze ve 24 hava saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Bahmut ve Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor. (Rus güçleri) Önemli ölçüde silah ve askeri güç kaybına rağmen bölgeyi ele geçirmeye çalışmaktan vazgeçmiyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, açıklamada, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde Rus güçlerinin bazı yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarda ise başarısız olduğu kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 58
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ukrayna Genelkurmayı: Bahmut ve Avdiyivka'da şiddetli çatışmalar sürüyor

    Bulgar yüzücü kazandığı madalyayı depremzedeler için sattı - 'Televizyonda gördüklerine inanamadım'

    "Cebimdeki tek harçlık"

    Yaraları sarmak için Ramazan iklimini iyi değerlendirelim

    Afet tedbirlerinde Şili’yi örnek alalım

    Fırsatçılara izin verilmesin

    Ramazan paketleri satış taktiği oldu
    📷

    İzmir Kitap Fuarı'ndan Hatıralar... - 'Risalelerden istifade için Medrese-i Yusufiye’ye girmişiz'

    Ülkeyi bu felâketten çıkaracağız

    “Işık hadisesi” izlenemedi

    Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama

    İstanbul'da 3400 davulcu görev alacak

    Afganistan - Hindikuş'ta 6,5 büyüklüğünde deprem

    AB’den 7 milyar euro

    Sel çiftçiyi de vurdu

    Vefat sayısı 21’e çıktı

    Onarıcı liderlik yapacağım

    Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'ten yapılabilecek

    Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ABD'den 50 milyon dolarlık ek yardım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu iktidar ve Risale-i Nur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Nerde bu millet” ittifakı ve statiği
    Süleyman KÖSMENE

    Rahmetin feyzi üzerimizde
    Sebahattin YAŞAR

    Gelişmeler kötü değil
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın başına gelen her şey hasendir
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Hücumat-ı Sitte: Altı Hücum
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin kimyası
    Faruk ÇAKIR

    İngiltere’deki iyiler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.