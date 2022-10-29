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29 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ukrayna Genelkurmayı: Rusya, 70250 askerini kaybetti

29 Ekim 2022, Cumartesi 13:47
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın, Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana 70 bin 250 askerini kaybettiğini, son bir gün içerisinde de 550 askerinin öldüğünü iddia etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana toplam 70 bin 250 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği, son bir günde de Rus ordusundan 550 askerin öldüğü iddia edildi. Rus ordusuna ait 273 uçak, 252 helikopter, 2 bin 659 tank, 5 bin 401 zırhlı araç, 1708 top, 380 roketatar ve 195 hava savunma sisteminin Ukrayna tarafından imha edildiği kaydedildi.

Rus ordusuna ait 4 bin 107 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ile 1406 insansız hava aracının da imha edildiği belirtilen açıklamada, Rus ordusunca fırlatılan 351 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 21 Eylül'de, Ukrayna'daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin öldüğünü açıklamıştı.

AA

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