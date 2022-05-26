Ukrayna Genelkurmayı: Rusya son 1 günde 150, bugüne kadar 29600 askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mayıs döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Rus ordusunun son bir günde 150 asker, 11 insansız hava aracı, 10 tank ve 22 zırhlı aracını kaybettiği aktarılan açıklamada, savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 29 bin 600 askerini kaybettiği, Ruslara ait 206 uçak, 170 helikopter, 1315 tank, 3 bin 235 zırhlı araç, 617 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.

Ayrıca, Rus güçlerine ait 2 bin 225 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 502 insansız hava aracının da yitirildiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 114 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği aktarıldı.

Rusya: Ukrayna'ya ait 179 uçak, 127 helikopter, 3 bin 266 tank ve zırhlıyı yok ettik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov da Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus askeri birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, havada fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 48 askeri alan, 2 topçu bataryası, Donetsk'teki Berestovoye ve Mıkolayiv'de 2 mühimmat deposunun yok edildiğini bildirdi.

Mıkolayiv bölgesinde Dneprovskoye yerleşim birimi yakınında 11 askeriyle elektronik istihbarat merkezi, korumalarıyla 15 yabancı mühendislik ve muharebe uzmanının etkisiz hale getirildiğini aktaran Konaşenkov, bunların dışında Donetsk bölgesinde Nikolayevka yerleşim birimi yakınında Osa-AKM hava savunma füze sistemi ve Harkiv bölgesinde Çugayev yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemi radarının yok edildiği bilgisini paylaştı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Ukrayna askeri birlikler ve teknik araçlarının bulunduğu 49 alanı, 2 havan topu takımını ve top mermisi deposunu vurduğunu belirten Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 350'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Rus hava savunma sistemlerinin, Harkiv bölgesinde Gusarovka yerleşim birimi üzerinde Ukrayna'ya ait Mi-24 askeri helikopteri düşürdüğünü söyleyen Konaşenkov, Odessa bölgesinde Kremidovki civarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait silah ve mühimmat sevkiyatı yapan bir askeri nakliye uçağının havada vurulduğunu açıkladı.

Herson, Harkiv, Luhansk bölgelerinde ikisi Sovyet yapımı Tu-143 insansız keşif uçağı olmak üzere toplam 13 Ukrayna insansız hava aracının da imha edildiğini aktaran Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin de 62 komuta merkezi ile 407 askeri alanı ateş altına aldığını ifade etti.

Donetsk'de Pokrovsk tren istasyonu yakınlarına yönelik yapılan saldırılar sonucunda Donbas'taki birlikleri güçlendirmek için bölgeye gelen 10. Dağ Muharebe Tugayı birliklerinin ve askeri teknik araçlarının vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 179 uçak, 127 helikopter, 1019 insansız hava aracı, 323 hava savunma füze sistemi, 3 bin 266 tank ve zırhlı araç, 433 çok namlulu roketatar, 1682 obüs ve havan topu, 3 bin 190 özel askeri araç imha edildi." dedi.