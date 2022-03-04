Ukrayna, Gürcistan ve Moldova’dan AB’ye jet üyelik başvurusu

Rusya’nın komşu ülkeleri Batı ittifakından uzak tutmak için yaptığı askerî hamleler geri tepiyor.

Rusya’nın Ukrayna işgalinin ardından Avrupa Birliği üyeliği için resmî başvuru yapan eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti parçası olan ülke sayısı üçe çıktı. Ukrayna ve Gürcistan’ın ardından Moldova da AB üyeliği için resmî başvuru yaptığını duyurdu. Wall Street Journal gazetesi Batı’nın Rusya’ya geniş kapsamlı yaptırımların Ukrayna’nın işgalini durdurmaya yetip yetmeyeceğini konunun uzmanlarına danışarak analiz etti. Haberde İran, Kuzey Kore, Küba, Venezuela, Libya ve Sırbistan örneklerinden yola çıkan analizde, ekonomik yaptırımların demokratik olmayan ülkelerin karar sürecini etkilemede yetersiz kaldığını vurgulandı. Haber Merkezi

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