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15 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Ukrayna için 4,2 milyar dolarlık yardım çağrısı

15 Ocak 2024, Pazartesi 14:06
Birleşmiş Milletler (BM), 2024 yılında Ukrayna'daki savaştan etkilenenleri ve Ukraynalı mültecileri desteklemek için toplam 4,2 milyar dolar yardım yapılması çağrısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi'nde, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından 2024 yılı için "Ukrayna bölgesel mülteci ve insani müdahale planını" başlatmak üzere, basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya konuşmacı olarak BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ve BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi katıldı.

Griffiths, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gelecek ay üçüncü yılına gireceğini hatırlatarak bu durumun ölümlere, umutsuzluğa ve mülteci akınına neden olduğunu vurguladı.

Ukrayna'da 14,6 milyon kişinin (nüfusun yüzde 40'ı) yardıma ihtiyacı olduğunu kaydeden Griffiths, "Ukrayna'da ülke içinde 4 milyon kişi yerinden edildi." ifadelerini kullandı.

Griffiths, Ukrayna'da savaş bölgelerinde ve bombardımanların altında yaklaşık 3,3 milyon kişinin yaşadığını belirterek bunun şaşırtıcı derecede yüksek bir sayı olduğunun altını çizdi.

OCHA'nın Ukrayna'daki insani ihtiyaçlarla ilgili müdahaleyi koordine etmek için 2024'te 3,1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunduğunu kaydeden Griffiths, bununla 8,5 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

"Bu yıl Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı durdurmak için 'barış müzakeresi' ihtimali var mı? Yoksa savaşın bu yıl da devam edeceğini öngörerek mi yardım planlarınızı yapıyorsunuz?" sorusuna Griffiths, diplomasi ve barış görüşmelerinin alanı dışında olduğunu belirtti.

Griffiths, "Her zaman dünya genelinde insani yardım planları yapıyoruz. Ortaya koyduğumuz her plan tüm yılı kapsıyor. Yarın aniden bir mucize gerçekleşirse ve savaş biterse Ukrayna halkından sonra en mutlu insanlar biz oluruz. Finansmanı da yeniden inşa ve onarım gibi alanlara yönlendiririz. Ayrıca savaş sonrasında da ciddi maddi ihtiyaçlar olmaya devam edecek." dedi.

Mülteciler için 1,1 milyar dolarlık yardım talebi

Grandi da Ukrayna'daki milyonlarca sivilin durumuna dikkati çekerek yaşanan zorlukların kış döneminde daha da arttığını söyledi.

Ukrayna'da 10 milyonu aşkın kişinin savaş nedeniyle yerinden edildiğini hatırlatan Grandi, 4 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 6,3 milyon kişinin de diğer ülkelere mülteci olarak gittiğini vurguladı.

Grandi, Ukrayna için "bölgesel mülteci müdahale planı" kapsamında 1,1 milyar dolarlık yardım çağrısı başlattıklarını, bununla 2,3 milyon mülteci ve bunlara ev sahipliği yapan topluluklara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

BM bu yıl Ukrayna bölgesel mülteci ve insani müdahale planı ile 10,8 milyon kişiyi desteklemeyi hedefliyor.

AA

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