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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ukrayna: İsrail "apaçık Rus yanlısı" pozisyon alıyor

26 Haziran 2023, Pazartesi 02:10
Ukrayna, Rusya ile süren savaşta İsrail yönetimini "apaçık Rus yanlısı pozisyon almakla" ve İsrail liderliğini tarafsızlık konusunda "demagojinin arkasına saklanmakla" suçladı.

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tutumunu sert bir dille eleştiren ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i hedef alan suçlamalarda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, görevdeki İsrail hükümetinin Rusya Federasyonu ile yakın işbirliği yolunu tercih ettiğini üzüntüyle vurgulamaktadır. Bu, 2023'ün ilk yarısında meydana gelen ve İsrail'in Ukrayna'ya neredeyse hiç insani yardımda bulunmamasıyla aynı zamana denk gelen oldukça tartışmalı bir dizi olayla kanıtlanıyor."

Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili medyaya yaptığı açıklamaların "her seferinde, İsrail'in Ukrayna'ya askeri yardım sağlama konusundaki mutlak eylemsizliğini haklı göstermeyi amaçladığı" ve İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'in şubatta Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin de "verimsiz" geçtiği vurgulandı.

"İsrailli yetkililerin ahlaki sınırları bariz bir şekilde hiçe saydığı" ifade edilen açıklamada, İsrail'in Rusya ile ilişlerini ilerletmeye yönelik attığı bazı diplomatik adımlara ilişkin ise şu eleştirilere yer verildi:

"(Batı) Kudüs'te yeni bir Rus diplomatik misyonunun kurulması konusunda mutabakata varıldı, hatta bunun için bedelsiz bir arazi tahsis edildi ve bu İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından 'büyük bir başarı' olarak sunuldu.

Sadece bir hafta önce Rusya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde (Batı) Kudüs'te düzenlenen bir diplomatik resepsiyona katılan çok sayıda üst düzey İsrailli yetkilinin ahlaki sınırları bariz bir şekilde hiçe saydığını belirtmekte fayda var. Dahası, İsrail Dışişleri Bakanlığı, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve yandaşlarının düzenli olarak yaptığı antisemitik açıklamalar konusunda sessiz kaldı."

"İsrail liderliği sözlü demagojinin arkasına saklanıyor"

Tel Aviv yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı konusundaki "tarafsızlık" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "İsrail liderliğinin, tarafsızlıkları hakkında sözlü demagojinin arkasına saklandığı" ifade edildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

"İsrail Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamadı, üstelik son iki yıldır kanlı Moskova rejimiyle ikili ticaretini artırdı. Önemli oranda Yahudi toplumu da barındıran Ukrayna halkı, Rus füzeleri ve İran insansız hava araçlarının saldırısı altında kan kaybederken, İsrail liderliği, tarafsızlıkları hakkında sözlü demagojinin arkasına saklanarak (her ne kadar artık bunu gizlemese de) Rusya Federasyonu ile ilişkilerini aktif olarak geliştiriyor. Gerçekte, İsrail hükümetinin sözde 'tarafsızlığı' sahada apaçık bir Rusya yanlısı pozisyon olarak görülüyor.”

İsrail hükümetini "tutumunu değiştirmeye ve Ukrayna'yı savunma araçlarıyla desteklemeye" çağıran Ukrayna’nın Tel Aviv Büyükelçiliği, söz konusu açıklamasını, "İsrail'den tarihin doğru tarafında yer almasını bekliyoruz!" ifadeleriyle sonlandırdı.

AA

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